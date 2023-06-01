Экс-глава генштаба Британии испугался слов Медведева о законных целях России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава генштаба Великобритании Ричард Даннат выразил обеспокоенность на фоне заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что любое британское должностное лицо может стать законной целью, поскольку Лондон де-факто противостоит Москве.

Как заявил Даннат, слова Медведева «вызывают озабоченность».

«Но я не думаю, что мы должны чрезмерно беспокоиться», - отметил он в эфире телеканала Sky News.

Экс-глава генштаба назвал «делом украинцев», если они осуществляют удары по российской территории при помощи собственного оружия, однако, как он отметил, Киев не должен использовать для таких целей западное вооружение, в том числе британские крылатые ракеты Storm Shadow.

«Мы не хотим увидеть, что наши Storm Shadow оказались на территории России», - отметил он.

Напомним, днем ранее, 31 мая, Медведев заявил, что Лондон является извечным врагом Москвы, а любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться в виде законной цели России. Таким образом он ответил на слова британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли о том, что Украина имеет право «проецировать силу» за пределы своих границ.