Зеленский заявил об угасании надежд на вступление Украины в НАТО Фото: REUTERS

Надежды Украины на вступление в Североатлантический альянс все более и более отдаляются от реальности. Об этом на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии заявил украинский президент Владимир Зеленский, пишет Agora.

По словам Зеленского, надежды Киева на вступление в альянс становятся более отдаленными. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе Украины рассчитывает быть приглашенной в союз НАТО.

Кроме того, украинский президент добавил, что Украина ждет четкое приглашение вступить в альянс. Получить его она намерна на летнем саммите в Вильнюсе. Зеленский отметил, что на пути к членству Киеву также необходимо предоставить гарантии безопасности.

Напомним, 1 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский приехал в Молдавию. Цель визита - участие в саммите Европейского политического сообщества. Об этом проинформировало государственное информационное агентство Moldpres.

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