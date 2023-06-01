Врач Генварская предупредила, что расстройство пищевого поведения передается по наследству Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-психотерапевт, сексолог, кандидат медицинских наук Диана Генварская в беседе с РИАМО рассказала, что согласно ряду исследований, у детей, родители которых имеют расстройства пищевого поведения (РПП), риск развития подобного расстройства выше остальных.

«Причины возникновения РПП могут быть различными, но обычно они являются результатом взаимодействия многих факторов, включая генетические, биологические, психологические, социокультурные и семейные», - отметила эксперт

По ее словам, ряд исследований связывают расстройства пищевого поведения с изменениями уровня нейромедиаторов в мозге. Как сообщила врач, семейные отношения также могут стать причиной возникновения РПП.

Врач-эндокринолог Елена Прокопенко назвала синдром ночной еды одним из нарушений пищевого поведения. Как писал RT, эксперт сообщила, что в таком случае человек потребляет свыше 25% от общего суточного количества калорий после ужина или же ест по ночам, просыпаясь от голода.

Кандидат медицинских наук и бариатрический хирург Евгений Зорин сообщил, что одним из неочевидных последствий ожирения может стать депрессивное состояние. Как сообщали «Известия», по словам специалиста, у взрослых людей с лишним весом риск развития депрессии повышается на 55%.