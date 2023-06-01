Кириенко заявил, что война за умы подрастающего поколения будет длиться дольше спецоперации Фото: администрация главы ДНР

Первый замруководителя администрации российского президента Сергей Кириенко считает, что война за умы подростков будет самой долгой и продлится дольше спецоперации на Украине.

"Сначала закончится спецоперация, все поставленные президентом задачи будут решены, мы обязательно победим. После будет экономическая война и попытка нас раскачивать, у них ничего не получилось, но они будут продолжать попытки. Дольше всего будет идти информационно-психологическая война, потому что борьба за умы подрастающего поколения будет самой долгой", - отметил Кириенко.

Кроме того, по словам Кириенко, с нынешним поколением ничего сделать нельзя, Россию можно победить только изнутри, а извне - невозможно. Поэтому от результатов борьбы за умы подростков зависит будущее государства. Также Кириенко отметил, что Россия сейчас является страной возможностей для подрастающего поколения.

Между тем, российский президент Владимир Путин 1 июня обратился с поздравлениями к участникам праздничных мероприятий, которые посвящены Международному дню защиты детей.