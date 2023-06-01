В России может возобновиться выпуск автомобилей "Волга" к лету 2024 года Фото: Евгения ГУСЕВА

В России может возобновиться выпуск автомобилей "Волга". Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам Мантурова, заново начать выпуск автомобилей к 2024 году может "Группа ГАЗ". Возобновление производства данной модели обсуждается также на условиях привлечения технологических партнеров.

"Горьковский автозавод рассматривает четырех претендентов на технологическое партнерство после ухода концерна Volkswagen", - сообщил Денис Мантруов журналистам.

Ранее в Минпромторге говорили о том, какой автомобиль первым будут выпускать на бывшем заводе Nissan в Петербурге. По словам специалистов, уже в июне этого года соберут первую Lada X-Cross 5.

Между тем, на калужском заводе "Фольксваген" планируют наладить выпуск автомобилей седан Omoda S5 - это продукт дочерней китайской компании Chery.