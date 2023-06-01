Госдеп: США с 1 июня прекращают передавать России данные о местонахождении своих вооружений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдепе США заявили о том, что Соединенные Штаты больше не будут передавать России информацию о своих вооружениях. Об этом стало известно 1 июня 2023 года.

"США с 1 июня перестают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, которые попадают под ДСНВ", - сообщили представители Госдепа США, пишет РИА Новости.

Кроме того, американский президент Джо Байден сообщил о готовности Штатов жестко конкурировать с Китаем. При этом у Штатов должна быть возможность совместно работать над разрешением общих проблем.

Ранее в Белом доме сообщили о выделении Соединенными Штатами нового пакета военной помощи Украине. В новом пакете поставок будут переносной зенитный ракетный комплекс Stinger, а также американские системы ПВО Avenger.