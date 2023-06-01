Байден упал на церемонии выпуска академии ВВС США Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден в очередной раз оказался в неловком положении в момент церемонии выпуска академии ВВС США . Кадры с видеозаписью вмиг разлетелись по сети.

На видеозаписи видно, как Джо Байден после рукопожатия с одним из выпускников разворачивается, чтобы отойти в сторону, и падает.

После Байдену помогли подняться сотрудники охранной службы. Им же лидер США указал, судя по всему, на порог, об который он споткнулся.

Это уже не первый раз, когда Джо Байден оказывается в неловкой ситуации перед объективами камер. В мае 2023 года американский президент после прилета в Японию долго не мог открыть свой зонт. Момент попал на видео и завирусился в сети, сообщает издание Newsweek. Читатели издания отметили, что главе Соединенных Штатов потребовалось около минуты на то, чтобы сообразить, как раскрыть свой зонт под дождем.