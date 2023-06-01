GT: главный страх США потерять гегемонию начал сбываться из-за украинского конфликта Фото: REUTERS

Соединенные Штаты постепенно теряют свою гегемонию из-за текущего украинского конфликта. Такого мнения придерживается американский историк и политолог Аарон Гуд, сообщает Global Times.

"Самый худший геополитический сценарий Вашингтона может превратиться в реальность из-за конфликта на Украине", - сообщается в издании.

Обозреватель также подчеркнул, что сейчас Вашингтон вступил в фазу упадка и начал терять свое лидерство в мире. Причиной этому стало решение Белого дома устроить украинский конфликт и вынудить Москву начать спецоперацию.

"Американские лидеры винят в этом себя, поскольку стремление к бессрочному глобальному первенству - всегда безумие", - добавил Гуд.

Между тем, обозреватель New York Times Стивен Эрлангер сообщил о том, что США встревожены из-за возможной угрозы со стороны Северного флота РФ. Обозреватель также отметил, что изменение климата открывает в Арктике новые морские пути, таки образом усиливая конкуренцию в регионе.

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