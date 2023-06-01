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НовостиПолитика1 июня 2023 20:03

Косово готово рассмотреть возможность проведения новых выборов мэров

По словам президента республики, их юридические механизмы позволяют это сделать
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Косово готово рассмотреть возможность проведения новых выборов мэров

Косово готово рассмотреть возможность проведения новых выборов мэров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи заявила, что приштина рассматривает возможность провести новые выборы мэров на севере республики. Об этом она сказала на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.

"Косово просили организовать новые выборы на севере, это даст гражданам возможность участвовать и выбрать более легитимных мэров. Наши юридические механизмы позволяют это сделать, и мы готовы рассмотреть это в соответствии с косовским законом по выборам", - заявила Осман.

Кроме того, по словам президента, косовские сербы в праве подписать петицию и сами инициировать процесс избрания. Она выразила надежду, что граждане используют гарантированные им Конституцией и законами права.

Напомним, 29 мая 2023 года сербы вышли на улицы муниципалитета Звечан с требованием убрать косовскую полицию, контингент НАТО и назначенного косовского мэра. Тогда министр обороны Сербии Милош Вучевич сделал заявление о том, что Белград не намерен игнорировать возможное убийство сербов в Косово и Метохии.

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва поддерживает Белград в свете обострения ситуации в Косове и считает, что права и интересы косовских сербов необходимо соблюдаться.