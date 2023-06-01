Косово готово рассмотреть возможность проведения новых выборов мэров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи заявила, что приштина рассматривает возможность провести новые выборы мэров на севере республики. Об этом она сказала на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.

"Косово просили организовать новые выборы на севере, это даст гражданам возможность участвовать и выбрать более легитимных мэров. Наши юридические механизмы позволяют это сделать, и мы готовы рассмотреть это в соответствии с косовским законом по выборам", - заявила Осман.

Кроме того, по словам президента, косовские сербы в праве подписать петицию и сами инициировать процесс избрания. Она выразила надежду, что граждане используют гарантированные им Конституцией и законами права.

Напомним, 29 мая 2023 года сербы вышли на улицы муниципалитета Звечан с требованием убрать косовскую полицию, контингент НАТО и назначенного косовского мэра. Тогда министр обороны Сербии Милош Вучевич сделал заявление о том, что Белград не намерен игнорировать возможное убийство сербов в Косово и Метохии.

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва поддерживает Белград в свете обострения ситуации в Косове и считает, что права и интересы косовских сербов необходимо соблюдаться.