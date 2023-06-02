Байден ударился головой о собственный вертолёт, выходя на посадочную площадку в Вашингтоне Фото: REUTERS

Возвращаясь из Колорадо, где Джо Байден упал во время чествования выпускников академии ВВС США, американский лидер приземлился в Вашингтоне, попытался выйти из вертолёта и ударился головой. Незадачливый политик отказался отвечать на вопросы журналистов, в том числе о своём самочувствии. Об этом сообщило агентство ТАСС с места событий.

«Никаких вопросов, нет», - закричал Байден, в ответ на посыпавшиеся на него при выходе из вертолёта вопросы журналистов.

Отказавшись отвечать, Байден тем не менее прокомментировал ситуацию в Академии ВВС США, заявив что споткнулся о мешок с песком, и подшутив на эту тему.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Байден упал во время церемонии выпуска молодых американских военнослужащих. Президент США пожал руку курсанту, отворачивается чтобы уйти и падает, после чего главу государства поднимают подбежавшие охранники, а сам Байден указывает на что-то на земле, обо что он, по видимому, споткнулся.