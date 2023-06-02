Депутат на Алтае получил 8,5 года строгого режима за изнасилование ребенка

Депутат на Алтае получил 8,5 лет строгого режима за изнасилование ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд приговорил депутата Государственного собрания Республики Алтай к 8,5 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в изнасиловании 14-летней племянницы жены. Об этом рассказали в Следственном комитете Алтайского края.

По информации следователей, еще в конце 2019 года в городе Барнаул, преступник изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги, но взрослым она рассказала об этом лишь спустя два года. Также выяснилось, что он совершал «развратные действия» в отношении нее.

Несмотря на то, что следователям удалось достаточно количество доказательств вины, мужчина отказался давать какие-либо показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции Российской Федерации.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Волгограде 48-летний педофил изнасиловал 8-летнюю девочку в подъезде многоэтажки. Подозреваемого удалось задержать и сейчас следователи проводят необходимые мероприятия.