При обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ погибли две женщины Фото: СЦКК ДНР

Украинские подразделения обстреляли сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. В результате попадания осколков снарядов на проезжающие автомобили, погибли две женщины. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Также тяжелые ранения получили еще два человека, которых незамедлительно доставили в городскую больницу.

Помимо этого ВСУ выпустили 11 снарядов по селу Тишанка, которое находится в Волоконовском районе. Там обошлось без пострадавших, а в некоторых домах выбиты стекла и поврежден центральный газопровод.

При обстреле хутора Леоновка Валуйского округа также пострадавших не было, но поврежден фасад зернохранилища сельскохозяйственного предприятия. Сейчас сотрудники экстренных служб проводят подомовой обход.

Ранее KP.RU рассказывал, что за сутки 31 мая от обстрела со стороны украинских подразделений пострадали 13 жителей Белгородской области. Помимо этого повреждены дома и автомобили жителей.