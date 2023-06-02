Глава Амурской области Василий Орлов: «Господдержка массовой застройки дает нам возможность влиять на формирование архитектурного облика поселков»

Объемы строительства частных домов в Приамурье за последние пять лет выросли в 4,5 раза. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Амурской области объемы строительства частных домов за последние пять лет выросли в 4,5 раза. Только в 2202 году в регионе построили 162,1 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Активнее всего оно возводится в Благовещенске, Благовещенском районе, Белогорске и Свободном: на эти районы приходится до 78 % строящихся в Приамурье домов. Дальнейшее развитие индивидуального жилищного строительства в регионе обсудили на совещании под руководством главы области Василия Орлова.

«Развитие жилищного строительства в селах, в первую очередь отдаленных, стимулируем с помощью мер поддержки. Помимо повышения качества жизни в населенных пунктах в целом, наличие комфортного и доступного жилья помогает привлечь и удержать на предприятиях квалифицированные кадры, без которых немыслимо современное производство», - отметил губернатор Василий Орлов.

По мнению главы областного минстроя Николая Сибирякова, в Приамурье необходимо ввести региональную меру поддержки индивидуального жилищного строительства – субсидирование части затрат на создание инфраструктуры при массовой застройке. Она будет стимулировать застройщиков инвестировать собственные средства и повышать качество благоустройства поселков. При этом, подчеркнул глава региона Василий Орлов, особое внимание нужно уделять отдаленным районам.

«Выбор территорий, которые получат субсидии, должен зависеть от спроса на жилье в том или ином населенном пункте, за исключением сел-спутников, расположенных рядом с городами. Такие территории активно застраиваются и без помощи из бюджета. При этом при регулировании застройки со стороны государства основной акцент нужно сделать на создании в муниципалитетах требуемой инфраструктуры. При государственной поддержке массовой застройки у нас появляется возможность формирования архитектурного облика новых поселков и микрорайонов», - рассказал Василий Орлов.

В рамках программы развития села в Амурской области действует ряд мер для стимулирования частной застройки. В их числе - компенсация затрат сельхозпроизводителей, строящих жилье для своих сотрудников, и социальная выплата молодым специалистам, приобретающим или строящим жилье в сельской местности. Благодаря участию Приамурья в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» в селе Ивановка началось строительство дороги. Она появится в рамках проекта комплексной застройки нового жилого района на 56 домов. После того, как стало известно о создании в поселке качественной инфраструктуры, интерес к такой застройке существенно вырос.