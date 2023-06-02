Авиакомпания Red Wings отложила запуск прямых рейсов в Грузию на две недели Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиакомпания Red Wings отложила запуск прямых рейсов в Грузию. Рейсы начнут отправляться только через две недели, гласит обновленный план полетов, пишет АТОР.

Согласно расписанию аэропортов, полеты из Сочи в Тбилиси запланированы с 15 июня 2023 года. Рейсы будут отправляться каждый понедельник и четверг. А начало авиасообщения между Москвой и Кутаиси назначено на 16 июня. Самолеты будут летать по понедельникам, средам и пятницам.

На данный момент по такому направлению билетов в продаже нет. До этого в СМИ была информация о том, что авиакомпания начнет выполнять рейсы со 2 июня.

Напомним, ранее сообщалось о том, что грузинские власти не вводят ограничительные меры и визовый режим в отношении россиян для того, чтобы избежать ответных мер и возможных рисков.