Никита Михалков госпитализирован после жалоб на проблемы с сердцем Фото: Иван ВИСЛОВ

Российского режиссера Никиту Михалкова госпитализировали после жалоб на перебои в работе сердца и одышку. Об этом сообщается на портале Пятого канала со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По имеющейся информации, Михалкова доставили в отделение хирургического лечения сложных нарушения ритма сердца. Более подробных данных о состоянии режиссера на данный момент не поступало.

При этом супруга Никиты Михалкова заявила, что он «жив, здоров» и сейчас просто проходит плановую проверку состояния своего здоровья. Ее слова передали в Telegram-канале SHOT.

Напомним, что в январе 2023 года Никиту Михалкова госпитализировали в одну из московских больниц в состоянии средней степени тяжести. На протяжении недели российский режиссер находился в реанимации, поскольку его легкие были поражены.