Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды2 июня 2023 12:55

Никита Михалков госпитализирован после жалоб на проблемы с сердцем

Он жаловался на перебои в работе сердца и одышку
Роман ПОЛОСИКОВ
Никита Михалков госпитализирован после жалоб на проблемы с сердцем

Никита Михалков госпитализирован после жалоб на проблемы с сердцем

Фото: Иван ВИСЛОВ

Российского режиссера Никиту Михалкова госпитализировали после жалоб на перебои в работе сердца и одышку. Об этом сообщается на портале Пятого канала со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По имеющейся информации, Михалкова доставили в отделение хирургического лечения сложных нарушения ритма сердца. Более подробных данных о состоянии режиссера на данный момент не поступало.

При этом супруга Никиты Михалкова заявила, что он «жив, здоров» и сейчас просто проходит плановую проверку состояния своего здоровья. Ее слова передали в Telegram-канале SHOT.

Напомним, что в январе 2023 года Никиту Михалкова госпитализировали в одну из московских больниц в состоянии средней степени тяжести. На протяжении недели российский режиссер находился в реанимации, поскольку его легкие были поражены.