FT: один из самых доверенных чиновников Байдена совершил секретную поездку в Китай Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В мае 2023 года директор ЦРУ США Уильям Бернс тайно посетил Китай. В ходе визита он провел встречи с представителями разведсообщества КНР, пишет газета Financial Times.

"В прошлом месяце директор Бернс посетил Пекин, там он встретился с коллегами из Китая и подчеркнул важность поддержания открытых линий коммуникации по разведывательным каналам", - заявил один из американских чиновников.

При этом, в самом Белом доме и ЦРУ информацию комментировать не стали. Газета также отметила, что визит Бернса в Пекин говорит, что США озабочены ухудшением отношений с китайской стороной.

Между тем, в конце мая 2023 года Китай не принял приглашение министра обороны США Ллойда Остина о встрече глав ведомств в Сингапуре. Запрос в КНР из Вашингтона отправили ещё в начале мая, писала газета The Wall Street Journal.