Глава Минобороны Блащак: первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в июне Фото: REUTERS

Первая партия танков Abrams будет поставлена в Польшу в июне. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Началась транспортировка первой партии танков Abrams, в скором времени в Польшу отправятся 14 танков M1A1 Abrams и 3 машины технического обеспечения M88A2 Hercules. В конце июня они прибудут в нашу страну", - заявил Блащак на своей странице в Twitter.

Ранее Польша подписала договор на поставку 250 американских танков Abrams новейшей версии M1A2 SEPv3. После этого польские власти дополнительно закупили еще 116 эксплуатируемых машин версии M1A1.

Между тем, польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что кризис на Украине дает Европейскому союзу шанс расшириться до географических границ Европы.