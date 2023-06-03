В Италии прошли манифестации против НАТО и поставок оружия Киеву Фото: REUTERS

Манифестации против НАТО и направления оружия Украине прошли в нескольких городах Италии, об этом сообщил ТАСС.

В статье отметили, что акцию поддержали различные общественные организации, включая комитет «Италия за мир», который наряду с другими занимается сбором подписей для проведения референдума по вопросу о поставках оружия Киеву.

Один из инициаторов референдума Уго Маттей уточнил агентству, что число собранных подписей превысило 150 тысяч.

«Мы планируем крупную акцию протеста по всей Италии, в том числе против информационной политики государственной телерадиокомпании RAI», - сообщил собеседник.

Как писал сайт KP.RU, 13 мая в центре Рима активисты из организации «Фронт коммунистической молодежи» организовали протестную акцию против Зеленского, куда он прибыл с визитом.

Митингующие выступали против поставок оружия украинской армии из-за нежелания принимать участие в развязанном НАТО конфликте.

18 марта в Париже проходила третья по счету акция под названием «Марш за мир».

Организаторы выступали против предоставления Киеву военной помощи и настаивали на выходе Франции из НАТО.

25 февраля в центре Берлина проходила манифестация против поставок вооружений Киеву, в которой принимало участие более 25 тысяч человек.Участники несли баннеры с антивоенными надписями и призывами к правительству Германии остановить поставки оружия Украине.