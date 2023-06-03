Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что русскоговорящим «нет места в стране»

Секретарь СНБО Украины заявил, что русскоговорящим «нет места в стране» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что русскоговорящим людям не место в стране и пообещал провести зачистку. Это произошло после того, как депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался перейти на украинский язык в эфире одного из телеканалов.

«Недобиткам..., которые считают, что в украинском эфире имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и на Украине», - написал он в соцсети Twitter.

По мнению Данилова, такие люди «должны быть и будут под корень зачищены и выкинуты отовсюду».

Как писал сайт KP.RU, с 16 января 2022 года на Украине вступили в силу правила, по которым все печатные издания страны должны выпускать на украинском языке не менее половины своего тиража.

Однако, редакции многих газет и журналов испытывают финансовые трудности, поэтому из-за нововведения они будут вынуждены отказаться от русскоязычной версии.

Гостелерадио Украины разъясняло, что запрещена любая реклама на русском языке в печатных СМИ, однако эти ограничения не затрагивают издания, которые выходят на языках коренных народов Украины, на официальных языках ЕС и на английском.