Совбез планирует меры против попыток Запада спровоцировать экономический кризис в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совбез России разрабатывает меры, направленные на блокировку попыток Запада спровоцировать в стране экономический кризис и обострение социальной обстановки, об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ.

«Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России экономический кризис», - сказано в сообщении.

Отмечалось, что такой кризис несет «в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране».

Как писал сайт KP.RU, 2 июня президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого обсудил обеспечение внутриполитической безопасности страны в ответ на попытку недоброжелателей раскачать ситуацию.

Путин призвал сделать все для того, чтобы не позволить сделать это.

«... Сегодня этими же вопросами мы займемся, применительно к безопасности России. С учетом тех усилий, которые принимают наши недоброжелатели, чтобы раскачать ситуацию. А мы же не должны допустить им этого сделать», - заявил глава государства.

Напомним, 26 мая оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, посвящалось обсуждению дополнительных социальных гарантий участникам СВО на Украине, а также членам их семей.