Белый дом: США готовы к диалогу с Россией и Китаем о контроле над вооружениями Фото: REUTERS

США готовы вести диалог с Россией об архитектуре контроля над вооружениями на период после истечения ДСНВ, об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«...США готовы работать с Россией над тем, как управлять ядерными рисками и разрабатывать архитектуру контроля над вооружениями после 2026 года», - сообщил Салливан.

По его словам, Вашингтон также считает необходимым привлечение Пекина к таким вопросам, поскольку ожидает «наращивание ядерных возможностей Китая».

«Поэтому мы также готовы вовлечь Китай без предварительных условий, с тем, чтобы конкуренция была контролируемой и не привела к конфликту», - отметил чиновник.

Как писал сайт KP.RU, ранее советник президента США по нацбезопасности Салливан заявил, что США готовы продолжать придерживаться ограничений по ДСНВ в случае готовности России. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

1 июня в госдепе заявили о том, что США больше не будут передавать России информацию о своих вооружениях.

Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).