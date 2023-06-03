Правительство Венгрии опубликовало видеоролик с Крымом вне состава Украины Фото: REUTERS

Правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине с картой, где Крым изображен вне состава украинской территории.

«…Только прекращение огня может положить конец разрушению, только мирные переговоры могут спасти жизни. Пришло время для мира», - сказано в видеоролике на странице венгерского правительства в соцсети.

На кадрах был продемонстрирована карта, где Крым изображен вне территории Украины.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нельзя допускать начала контрнаступления украинских войск, поскольку оно приведет к большому числу жертв и в первую очередь со стороны Украины.

Орбан отметил, что до начала контрнаступления необходимо сделать все, чтобы добиться прекращения боевых действий на Украине и начала мирных переговоров двух сторон конфликта.

2 июня Виктор Орбан заявил, что нынешнее венгерское правительство не допустит какого-либо военного столкновения с Россией.