Reuters: Число погибших увеличилось до 233 человек после столкновения поездов в Индии Фото: REUTERS

Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша увеличилось до 233, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника.

«По меньшей мере, 233 человека погибли при столкновении поездов в Индии», - говорится в сообщении.

Ранее индийское СМИ сообщало, что 900 человек получили ранения.

Как писал сайт KP.RU, ранее агентство сообщило, что количество погибших при столкновении двух пассажирских и одного грузового поезда в индийском штате Одиша увеличилось до 207 человек.

Ранее издание India Today сообщало, что по меньшей мере, 120 человек погибли, еще 850 пострадали в результате столкновения поездов.

Напомним, трагедия произошла в районе города Баласор штате Одиша. Пассажирский поезд частично сошел с рельсов после столкновения с другим пассажирским составом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, из-за чего произошло столкновение со скорым поездом «Коромандельский экспресс».