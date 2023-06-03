Российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ в районе Северска Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Авиация группировки «Юг» российских войск поразила командный пункт ВСУ в районе Северска, об этом заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Авиацией южной группировки войск нанесено поражение по командному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск», сообщил Астафьев.

Офицер добавил, что артиллерия уничтожила взводные опорные пункты противника в районе Богдановки и Котельников.

Как писал сайт KP.RU, ночью 3 июня в Харьковской области прогремели звуки взрывов. На тот момент в регионе действовала воздушная тревога.

Ранее около полуночи 2 июня воздушная тревога была объявлена в Киеве и шести регионах Украины. Сирены звучали в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

Напомним, в ночь на пятницу, 2 июня, мощный взрыв прогремел в Киеве . Дым поднимался в сторону Вышгорода – города в Киевской области, расположенного к северу от Киева.