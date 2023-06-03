Российские танкисты уничтожили группу украинских разведчиков в ДНР Фото: ТАСС

Экипаж танка Т-80БВМ 200-й мотострелковой бригады уничтожил группу противника, которая пыталась произвести разведку передовых позиций ВС России на севере ДНР, об этом рассказал РИА Новости командир танкового взвода с позывным «Хан».

«Получили координаты, характер цели был - скопление живой силы противника до десяти человек. …Отработали восемь снарядов, было попадание», - уточнил «Хан».

Командир добавил, что группа противника, предположительно, хотела прощупать позиции российских сил, но была уничтожена.

Как писал сайт KP.RU, российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую САУ «Гвоздика» на Южнодонецком направлении.

На этом же направлении передовыми подразделениями была вскрыта и уничтожена разведгруппа противника в районе Новомихайловки.

Авиация группировки «Юг» поразила командный пункт ВСУ в районе Северска. Кроме того, артиллерия уничтожила взводные опорные пункты противника в районе Богдановки и Котельников.