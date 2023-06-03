Названа роль искусственного интеллекта в военной технике Фото: REUTERS

Искусственный интеллект (ИИ) помогает управлять различными видами систем вооружений без непосредственного участия человека, что в перспективе позволит свести к минимуму количество пострадавших в рамках военных конфликтов. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал полковник в отставке Виктор Литовкин.

«ИИ имеет огромное значение, потому что позволяет управлять разными видами вооружений без участия человека. Человек таким образом не попадает под ответный огонь. Железо всегда можно воссоздать, человека – нет», - отметил военный эксперт.

При этом Литовкин обратил внимание на то, что искусственный интеллект является «растяжимым» понятием, отметив, что важно, «что мы под этим понимаем». «Есть нейросети, самопрограммирующиеся конструкции, есть роботы, действующие по программам, заданным человеком», - уточнил он.

Как писал RT, в ходе имитационных испытаний искусственный интеллект американского беспилотника решил убить оператора, который приказал ему не уничтожать цель.