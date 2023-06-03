Мэр Воронежа Кстенин: в городе собираются ввести режим ЧС после сильного ливня Фото: кадр из видео очевидца

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в городе собираются ввести режим ЧС после сильного ливня. Мощные осадки парализовали движение транспорта и заблокировали в домах некоторых жителей частного сектора. В результате погодной стихии пострадали несколько автомобилей, а также был разрушен символ Воронежа – каменный мост двухвековой давности.

Мэр города отметил, что поставил задачу в максимально сжатые сроки провести все согласования с профильными службами правительства области для получения разрешения на проведение работ на Каменном мосту. Эта процедура, по его словам, требуется на каждом объекте культурного наследия регионального значения.

Напомним, сильные дожди с грозами традиционно вызывают серьезные проблемы в Воронеже. К сожалению, горожане уже привыкли, что более-менее мощные осадки вызывают транспортный коллапс. Например, в 2022 году 40-минутный ливень парализовал транспортное движение и вызвал сильнейшие потопы, а местами уровень воды скрывал легковые автомобили почти вместе с крышей.