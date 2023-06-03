Икону «Святая Троица» Рублева установили в капсулу в храме Христа Спасителя Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Икону «Святая Троица» Андрея Рублева установили в храме Христа Спасителя в капсулу в центре собора, об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

«Икона установлена в капсулу, обеспечивающую режим влажности, в храме будут строго контролироваться условия, требуемые для сохранения памятника», - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что за древней иконой в соборе будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи.

Как писал сайт KP.RU, 3 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что икона Андрея Рублева «Троица» останется в храме Христа Спасителя на год.

Ранее стало известно, что икону Рублева «Троица» доставят в храм Христа Спасителя 4 июня.

Напомним, икона написана в начале XV века. Шедевр Андрея Рублева решением президента был передан на ответственное хранение Русской православной церкви, но остается неотчуждаемой собственностью государства.