Мэр Белгорода Демидов: Эвакуированных жителей Шебекино отправят на проживание в другие регионы России Фото: Виталий СОЧКАН

Эвакуированных жителей Шебекино отправят на проживание в другие районы Белгородской области и регионы России, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

«Собираем группами шебекинцев из наших ПВР для отправки на временное проживание в другие районы области и регионы страны», - заявил Демидов.

Глава города подчеркнул, что там им подготовили комфортные места для проживания.

«Тех, кто захотел остаться в Белгороде - организованно направляем в общежития вузов и ссузов», - пояснил Демидов.

Как писал сайт KP.RU, ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском районе Белгородской области. При прямом попадании снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт, повреждения также получили здания Дома культуры, школы и детского сада.

3 июня город Шебекино и поселения округа второй день подвергаются варварской бомбардировке со стороны украинских боевиков.

Глава Белгородской области Гладков сообщал, что за прошедшие сутки было выпущено 850 единиц различных боеприпасов.