Британская Daily Mail «переименовала» Шебекино в «город Readovka» Фото: Виталий СОЧКАН

Британская газета Daily Mail назвала Шебекино в Белгородской области «городом Readovka», перепутав название с одним из российских Telegram-каналов.

В статье авторы сообщили о сложившейся в последние дни сложной ситуации в регионе.

В качестве иллюстрации была добавлена видеозапись пожара в одном из зданий Шебекино при обстреле со стороны украинских боевиков.

«На видеозаписи из города Readovka видно, как здание горит после предполагаемого удара…», - говорилось в статье Daily Mail.

Позже авторы публикации исправили данную ошибку.

Как писал сайт KP.RU, ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском районе Белгородской области. При прямом попадании снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт, повреждения также получили здания Дома культуры, школы и детского сада.

Мэр Белгорода сообщил, что эвакуированных жителей Шебекино отправят на проживание в другие районы Белгородской области и регионы России.

Тех, кто захотел остаться в Белгороде - организованно направляем в общежития вузов и ссузов, пояснил Демидов.

Напомним, в Белгородской области город Шебекино и поселения округа несколько дней подряд подвергаются варварской бомбардировке со стороны украинских боевиков.