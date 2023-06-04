Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще девяти регионах Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти регионах Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги, помимо Киева, звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях.

Согласно данным онлайн-карты, первая тревога в Черниговской и Сумской областях была объявлена в 00:14, последней в 1:48 воздушную тревогу объявили в Киеве.

Помимо этого, сигнал тревоги звучал на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Также украинские СМИ сообщали, что в Харьков прогремели звуки взрывов.

Ночью 2 июня воздушная тревога была объявлена в Киеве, Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.