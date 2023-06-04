Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Как писал сайт KP.RU, воздушная тревога была объявлена в Киеве и девяти регионах Украины. Указывалось, что сигнал тревоги, помимо Киева, звучал в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях.

Помимо этого, тревогу объявляли и на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.