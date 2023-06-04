19fortyfive: Каждое падение Джо Байдена убеждает мир в слабости США Фото: REUTERS

Каждый раз, когда президент Джо Байден падает, весь мир убеждается в слабости США, об этом написал экс-сотрудник конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для 19fortyfive.

Эксперт отметил, что пока Блинкен высмеивал Россию, назвав ее армию «второй на Украине», Байден упал на глазах у всего мира, тем самым дав знак всем остальным странам.

«Весь остальной мир… ищет возможности каждый раз, когда сорок шестой президент падает…», - подчеркнул Вейхерт.

По его словам, мировые лидеры считают, что в их отношениях с Америкой настало время, когда США настолько плохо управляются, что они смогут добиться от Запада «чрезвычайных уступок по невероятно выгодным ценам».

Аналитик добавил, что 80-летний Байден уже не справляется с теми нагрузками, с которыми сопряжена работа президента США.

«Извините, но Байден в прямом смысле слаб. Я также считаю, что он умственно отсталый. И это печально», - подытожил Вейхерт.

Как писал сайт KP.RU, 1 июня президент Байден в очередной раз оказался в неловком положении в момент церемонии выпуска академии ВВС США .

Байден после рукопожатия с одним из выпускников разворачивается, чтобы отойти в сторону, и падает. Затем ему помогли подняться сотрудники охранной службы.

Отмечалось, что это уже не первый раз, когда Джо Байден оказывается в неловкой ситуации перед объективами камер.

В мае 2023 года Байден после прилета в Японию долго не мог открыть свой зонт. Читатели издания отметили, что главе США потребовалось около минуты на то, чтобы сообразить, как раскрыть свой зонт под дождем.

Кроме того, Джо Байден неоднократно оговаривался перед аудиторией, что вызывало бурные обсуждения в США.

Так, в марте Байден произнес неоднозначную фразу во время выступления перед американскими десантниками в Польше, говоря о сопротивлении ВСУ во время проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

«Вы все увидите своими глазами, когда будете там. А некоторые из вас уже были там», – сказал глава Белого дома.