Российские военные ударом ТОС «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации ВСУ Фото: кадр из видео

Российские военные ударом ТОС «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации ВСУ около Гуляйполя, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов.

«Экипажами огнеметных систем «Солнцепек уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя», - заявил Чехов.

Офицер отметил, что барражирующие боеприпасы «Ланцет» уничтожили артиллерийскую установку в Екатериновке, боевую бронированную машину и автомобиль в районе села Сухие Ялы.

Как писал сайт KP.RU, ночью 4 июня воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины.

Ранее сигнал тревоги звучал в Киеве и девяти регионах Украины. Отмечалось, что помимо Киева, тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях.

Также тревога была объявляна и на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Помимо этого, украинские СМИ сообщали о прогремевших в Харькове звуках взрывов.