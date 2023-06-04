Советник главы Крыма Крючков: В Джанкое был сбит украинский беспилотник Фото: REUTERS

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотник был сбит в Джанкое, есть повреждения остекления в нескольких домах.

«Предварительно. Джанкой. Сбит беспилотник», - написал Крючков.

Он подчеркнул, что есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора.

«Все службы работают. Официальная информация – утром», - пояснил советник.

Как писал сайт KP.RU, ночью 24 мая российские системы ПВО сбили беспилотник в небе над Белгородским районом.

«Над Белгородским районом системой ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», - написал губернатор Гладков.

Он уточнил, что в районе падения беспилотника работают оперативные службы Белгородской области.

31 мая стало известно, что беспилотник упал на территории Ильского НПЗ в Северском районе Краснодарского края.

Указывалось, что прилет БПЛА на Ильский нефтеперерабатывающий завод произошел около 04 часов утра. Неустановленный беспилотный аппарат при падении разбился.

В результате происшествия никто не пострадал. Ущерб имущества завода не причинен.