Следовавший из России в Китай нефтяной танкер сломался во время прохода через Суэцкий канал Фото: REUTERS

У нефтяного танкера во время его прохода через Суэцкий канал сломалось оборудование, к нему направлены три буксира. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил глава администрации канала Усам Рабиа.

"Как только в главный центр управления судоходством поступило сообщение о неисправности на 12-м километре канала механизмов танкера, тут же были отправлены три аварийно-спасательных буксира... В настоящее время ведутся работы по подключению буксиров к судну в рамках подготовки к его буксировке», - говорится в заявлении Рабиа, размещенном на сайте Суэцкого канала.

По данным администрации канала, регулярное судоходство с северного направления будет возобновлено сразу после завершения отбуксировки танкера, с южного направления оно начнется в том случае, если суда переждут буксировку в районе Великих озер.

Издание Al Arabya уточняет, что сломавшийся танкер следовал из России в Китай.

Ранее сообщалось, что администрация Суэцкого канала не будет запрещать проход российских судов. Тогда Рабиа пояснял, что канал является нейтральным международным коридором, который не подчиняется политике, поэтому в его администрации не могут какому-либо судну запретить пересекать канал.