Ученые пришли к выводу, что закрытые окна улучшают сон Фото: Евгения ГУСЕВА

Вопросам сна посвящено немало различных исследований и научных работ. Вот и исследователи из Университета Иоганна Гуттенберга затронули важную тему. Они пришли к выводу, что для качественного сна стоит закрывать окна на ночь.

Отчет о работе опубликован в журнале Noise & Health. Там сказано, что ночные шумы, проникающие с улицы, негативно сказываются на выбросе гормонов стресса. В будущем это чревато повышением уровня холестерина и высоким давлением.

Это не единственные проблемы. Шум связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если в ночное время нет тишины, то риск заполучить проблемы с сердцем возрастает.

Готовиться ко сну стоит тщательно: постараться добиться тишины, хорошенько проветрить комнату и постараться за 1,5-2 часа отказаться от гаджетов, чтобы отключить мозговую активность.

Днем тоже можно немного подремать, но не более 30 минут. В противном случае, риск аритмии возрастает в два раза. А вот те, кто могут восстановиться за 15-ти минутный дневной сон снижает шансы проявления гипертонии на 42%, передает Ридус.