«Исполнил заветную мечту»: Пушилин передал девочке из Енакиево щенка в подарок от Путина

Пушилин передал девочке из Енакиево щенка в подарок от Путина Фото: Кадр видео

Девочка Ира из города Енакиево Донецкой Народной Республики написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой подарить ей щенка. Семью девочки посетил врио главы ДНР Денис Пушилин и передал ей подарок — щенка породы померанский шпиц. Об этом врио главы Республики рассказал в своем Telegram-канале

— Дорогой Владимир Владимирович, я очень благодарна, что Вы исполнили мою самую заветную мечту и еще я Вас хотела поблагодарить за то, что вы защищаете Донбасс, — сказала счастливая Ира.

Также она добавила, что гордится тем, что теперь она настоящая россиянка. В знак своей благодарности Ира подарила Владимиру Путину картину с изображением маленького шпица, которую она сделала вместе со своей мамой.

Передать ее президенту она попросила Дениса Пушилина, который в свою очередь сказал, что обязательно это сделает. Ира пообещала, что будет ухаживать за своим новым другом.

Ранее Владимир Путин исполнил мечту школьницы из Тульской области, которая тоже очень хотела себе щенка. Реализовать это помог глава региона Алексей Дюмин. Ей подарили щенка французского бульдога редкого мраморного окраса.