Рамзан Кадыров предложил направить чеченские подразделения в Белгородскую область Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале предложил отправить чеченские подразделения на борьбу с диверсантами в Белгородскую область.

По словам Кадырова, для устранения боевиков на российской территории без ущерба для мирных жителей и инфраструктуры нужен опыт не только военный, но и антитеррористический.

«Чеченские бойцы уже зачищали собственную республику от бандитов в лесной и городской местности», - отметил глава Чечни.

Кадыров добавил, что бойцы из Чечни участвовали в освобождении почти 40 населенных пунктов в ЛНР и ДНР, включая Мариуполь.

Как писал сайт KP.RU, 4 июня украинская ДРГ зашла в село в Новая Таволжанка Белгородской области, российские силы вели с ней бой, сообщал глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее ВСУ обстреливали территорию рынка в центре города Шебекино. В результате этого образовалось три очага возгорания.

По данным Гладкова, от прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища.

3 июня украинские боевики обстреляли село Муром в Шебекинском районе Белгородской области. При прямом попадании снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт, повреждения также получили здания Дома культуры, школы и детского сада.