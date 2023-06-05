Минобороны России: ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках на Южнодонецком направлении Фото: ТАСС

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 4 июня предприняли крупномасштабное наступление на пяти участках на Южнодонецком направлении.

«С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на Южнодонецком направлении с введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений», - заявили в ведомстве.

В сообщении уточнили, что всего было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона противника.

«Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», - подчеркнули в Минобороны.

Группировка «Восток» уничтожила более 250 человек личного состава ВСУ, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Рогов сообщил, что в районе Времевского выступа на Запорожском направлении более восьми часов продолжался бой, ВСУ понесли потери в живой силе и бронетехнике.

Он уточнил, что противник уже предпринимал ранее на этом участке разведку боем, но «сегодня она была более активная и массовая».

Рогов отметил, что все попытки прорвать линию фронта пресечены, полномасштабного наступления ВСУ не фиксировалось.

По его словам, украинские войска прощупывали линию обороны и готовность российских войск к отражению более массированной атаки.

Напомним, 4 июня ВСУ при поддержке польских наемников попытались прорвать линию соприкосновения в Запорожской области.