ОПЕК+ объявила о новом сокращении добычи нефти в 2024 году Фото: REUTERS

ОПЕК+ по итогам заседания объявила о новом снижении с 2024 года общего уровня добычи альянса на 1,4 миллиона баррелей в сутки и продлении своей нефтяной сделки на следующий год.

Как писал сайт KP.RU, ранее вице-премьер правительства России Александр Новак прибыл в Вену для участия во стрече ОПЕК+.

Отмечалось, что страны ОПЕК+ рассматривают различные варианты действий по параметрам добычи нефти на встрече 4 июня, в том числе сокращение производства.

Напомним, 2 апреля некоторые страны ОПЕК+ заявили, что с мая и до конца года уменьшат производство нефти на 1,65 млн баррелей в сутки. Предыдущее сокращение на 2 млн баррелей в сутки произошло в октябре 2022 года.

Уточнялось, что неожиданное решение ОПЕК+ позволит котировкам нефти вернуться к цене 100 долларов за баррель. На тот момент цена на нефть марки Brent за два дня уже поднялась с $79 до $83 за баррель.