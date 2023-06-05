Экс-разведчик США Риттер заявил, что Запад в тайне ненавидит Зеленского

Экс-разведчик США Риттер: Запад в тайне ненавидит Зеленского и не уважает его Фото: REUTERS

Надежды Зеленского на то, что Украину примут в НАТО иллюзорны, так как Запад в тайне ненавидит Зеленского и не уважает его, об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда», - заявил офицер.

По словам Риттера, Зеленский не только живет в вымышленном мире и питает иллюзии насчет членства в альянсе, но и даже не понимает истинного отношения Запада к нему.

«Зеленский, они тебя ненавидят. Знаешь почему? Потому что они ведут твой народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют», - подытожил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Риттер заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в результате ракетного удара под Херсоном.

Он отметил, что ВКС удалось также ликвидировать в бункерах по всей Украине многих сотрудников киевской разведки, тесно работавших с коллегами из США и Великобритании.