Молодожены в Индии загадочно умерли в первую ночь после свадьбы Фото: Анастасия ШАРОВА

Молодожены в Индии умерли от сердечного приступа в ночь сразу после свадьбы. Об этом пишет издание India Today.

Как передает издание, все произошел в одной из деревень, расположенной в районе Бахраич на севере штата Уттар-Прадеш. Двадцатидвухлетний молодой человек и двадцатилетняя девушка сыграли свадьбу, после чего они уединились в своей комнате, а на следующее утро их нашли мертвыми.

Все стало загадочнее, когда в результате судмедэкспертизы стало известно, что причиной смерти молодоженов был сердечный приступ. Данные об этом подтвердили и в местных правоохранительных органах, однако, что именно могло привести к сердечному приступу, не сообщается.

Ранее молодая пара из США трагически погибли во время медового месяца спустя всего лишь четыре дня после того, как сыграла свадьбу. Как писал сайт KP.RU, на островах Теркс и Кайкос в Карибском море, куда они уехали отдыхать, в какой-то момент течение стало слишком сильным, и молодоженов унесло в воду во время отлива.