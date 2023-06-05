Недостроенный мост в Индии обвалился второй раз за два года Фото: Кадр видео

Обрушился участок недостроенного моста через реку Ганг в индийском Бихаре.

Мост строился связующим звеном между районами Хагария и Бхагалпур. При этом конструкция этого моста уже обрушалась 30 октября 2022 года во время сильного шторма.

Как сообщает представитель окружного магистрата округа Бхагалпур, пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, подвесной вантовый мост через реку Мачху в штате Гуджарат на западе Индии длиной 230 метров был построен в XIX веке, но в 2022 году он находился на ремонте и был открыт перед праздником в конце октября того года. В итоге конструкция не выдержала большого количества народа.

Как писал сайт KP.RU, жертвами крушения части моста стало более 140 человек, а спасти удалось свыше 170 человек. При этом, согласно приведенным данным, всего на мосту и поблизости от него во время его обрушения находилось не менее 400 человек.