Директор по персоналу назвала отпуск "градусником" выгорания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Понятие выгорание не новое, и многие с ним сталкивались, особенно проработав на одном месте несколько лет. Это проявляется упадком сил, повышенной раздражительностью.

Ольга Ковардакова, директор по работе с персоналом дала советы, как избежать этого явления и повысить свою продуктивность. Писать заявление об уходе не самое правильное решение, лучше выявить причину выгорания и найти решение.

Например, можно взять недельный отпуск, он своего рода «градусник». Если после отдыха проблема решилась, и вы вернулись с новыми силами, то значит была усталость. Если нет, то значит кризис глубже.

Стоит задуматься о смене направления работы, может новые проекты, изменение зоны ответственности. Часто это можно сделать, не уходя из компании, а поговорив с руководством, пишет «Газета.Ru».

Часто выгорание подстегивают конфликты с коллегами. Попытки сдержать себя и постоянное лицемерие лишь усугубят вашу ситуацию. Если вопрос не решить, то попробуйте ограничить свое общение с сотрудниками на работе или перевестись в другой филиал фирмы, пишет ФАН.

Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги Андрей Минченков в беседе с Пятым каналом отметил, что часто проблема выгорания в том, что люди не хотят брать ответственность за свою жизнь. Из-за инфантилизма им проще переложить ответственность и винить обстоятельства.

Люди могут трудиться в нелюбимых сферах, потому что не понимают, чего хотят на самом деле.

Кстати, одним из действенных способов борьбы с выгоранием может стать четырехдневная рабочая неделя. Ее главным плюсом называют более легкий ражим работы, а основным недостатком — необходимость урезания зарплат, пишет газета "Известия".