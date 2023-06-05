Шесть человек скончались из-за отравления сидром в Ульяновской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шесть человек в городе Димитровграда в Ульяновской области погибли в результате отравления после употребления сидра. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщило региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, с субботы на воскресенье, с 3 по 4 июня, несколько жителей Димитровграда были госпитализированы в городскую больницу с диагнозом «отравление неустановленным веществом», где позже скончались, «несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь».

«В настоящее время следователями ... предварительно установлено, что потерпевшие употребляли спиртной напиток "сидр", купленный в магазинах города», - сказано в заявлении СК, где также уточняют, что данная продукция поставлялась от предпринимателя в Самарской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности, и повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц. Наказание по данной статье предусматривает до десяти лет тюремного заключения.