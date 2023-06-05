Суд оштрафовал Татьяну Лазареву* на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресненский суд Москвы в понедельник, 5 июня, вынес штраф телеведущей Татьяне Лазаревой* на 30 тысяч рублей за отсутствие в социальных сетях маркировки о признании иностранным агентом. Об этом сообщают «Известия».

Суд признал телеведущую виновной по статье по ст. 19.34 ч .4 КоАП Российской Федерации «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Министерство юстиций Российской Федерации внесло Лазареву в реестр физических лиц-иноагентов в июле прошлого года. На сайте ведомства отмечалось, что телеведущая попала в список за «осуществление политической деятельности», а в данных об иностранных источниках была указана Украина.

Позже телеведущая обжаловала это решение в суде, заявив также о планах жить в России на постоянной основе. Тем не менее в октябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента