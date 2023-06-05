Замглавы МИД Вершинин: инспекции судов по зерновой сделке возобновились Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновились. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

По его словам, сейчас совместный координационный центр в Турции работает над преодолением всех возникающих проблем.

"Нам известно, что Совместный координационный центр в Стамбуле работает над тем, чтобы преодолеть все проблемы, возникающие на основе тех процедурных правил, которые были одобрены в прошлом году. Они же и предполагают, что будет консенсусное решение возникающих проблем. На данный момент эти инспекции возобновлены", - заявил Вершинин.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва не видит перспектив для продления зерновой сделки. Напомним, черноморскую зерновую инициативу в июле 2022 года заключили представители России, Турции, Украины и ООН. А в мае 2023 года Россия и Украина продлили действие сделки на два месяца сроком до 17 июля.