НАТО удвоила военное присутствие в Восточной Европе по сравнению с 2021 годом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО нарастила свое военное присутствие в странах Восточной Европы в два раза по сравнию с 2021 годом. Такое заявление сделала газета The Washington Post со ссылкой на данные официального представителя Североатлантического альянса румынскую журналистку Оану Лунгеску.

Так, НАТО создала боевые группы в Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии, укрепив свой восточный фланг. "Сейчас в восьми боевых группах рассредоточено около 10 тысяч военнослужащих по сравнению с 5 тысячами в четырех группах в 2021 году", - цитирует Лунгеску WP.

Утверждается, что страны НАТО направили десятки кораблей с противовоздушной обороной в море и сотни самолетов в восточную часть альянса. Было также развернуто "беспрецедентное количество" наземных ПВО, среди которых ракеты Patriot.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страны НАТО испытывают страх перед Россией. А страны-участницы НАТО, в свою очередь, испытывают скрытую ненависть и презирают Зеленского.