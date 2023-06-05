Страны НАТО испытывают скрытую ненависть и презрение к Зеленскому Фото: REUTERS

Украина никогда не сможет стать членом Североатлантического альянса, поскольку отношение стран Запада к Киеву негативное. Такое заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер.

Экс-разведчик назвал надежды украинского президента Владимира Зеленского относительно вступления Украины в НАТО всего лишь плод его фантазии, заявив, что страны-члены альянса «ненавидят» его.

«Зеленский, они тебя ненавидят. Как это понять? Они позволяют тебе вести собственный народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют», - заявил он в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty, комментируя вопрос о гарантиях безопасности, которые потребовал Киев для вступления в НАТО.

Напомним, ранее Зеленский заявил о страхе ряда стран-членов НАТО перед Москвой. По его мнению, из-за этого страха некоторые государства в альянсе не хотят вступления в блок Украины.

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